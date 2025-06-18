"Вопрос спорный": россиянам могут сократить январские и майские праздники

В России вновь обсуждают возможную отмену длинных новогодних и майских каникул. Вместо них предлагают ввести шесть коротких рабочих недель по три дня. Общественники считают, что это поможет бизнесу избежать убытков, а сотрудникам – сохранить баланс между работой и отдыхом.

Но что в итоге важнее – экономия или традиции? Как отмена праздников скажется на туристической отрасли, настроении граждан и рынке труда?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.