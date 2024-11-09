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09 ноября, 00:00

Город

"Приключение улиц": шоссе Энтузиастов

"Приключение улиц": шоссе Энтузиастов

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Музыкант, композитор, художник, театральный продюсер Стас Намин поделится в своем авторском проекте "Приключения улиц" удивительными историями о древней и недавней истории улиц Москвы. В этом выпуске пойдет речь о шоссе Энтузиастов.

В нем Намин погрузит зрителей в мир необычных фактов и легенд, а также познакомит с архитектурными памятниками и фантастическими планами новаций, которые будут воплощены в столице в самом ближайшем будущем.

Подробнее – в программе "Приключение улиц".

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