Собянин принял решение о комплексном развитии 6 участков в разных районах Москвы

Несколько новых жилых кварталов возведут в разных районах столицы в рамках программы комплексного развития территорий. О планируемых работах в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, жилье будут возводить в районах Даниловском, Нагатино-Садовники, Филевский Парк, Левобережном и Ховрино. Рядом с жилыми зданиями разместятся поликлиники, школы и детские сады.

Всего сегодня в стадии реализации находится 101 проект комплексного развития территорий общей площадью более тысячи гектаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.