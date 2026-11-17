Московские участковые ежедневно разбираются с бытовыми конфликтами, хулиганством, кражами и другими правонарушениями. При этом одна из главных задач сотрудников – не только раскрывать преступления, но и предупреждать их.

Особое внимание они уделяют профилактике телефонного мошенничества и работе с пожилыми жителями.

В День участкового уполномоченного полиции столичных сотрудников поздравили с профессиональным праздником. Подробнее – в программе "Московский патруль".