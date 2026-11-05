"Московский патруль": в Москве пресекли попытку сбыта почти 20 кг наркотиков

Полицейские выследили москвича, который собирался продать почти 20 килограммов наркотических средств. Мужчина даже не заметил слежки и направился в лес за запрещенными веществами. После его возвращения автомобиль окружили силовики.

Молодой человек сразу показал полицейским, где спрятал вещества. После этого в лабораторию на экспертизу доставили еще 17 килограммов наркотиков, изъятых из дома подозреваемого. Все это, согласно данным полиции, фигурант собирался продавать в московских ночных клубах и в Интернете.

Подробнее – в программе "Московский патруль".