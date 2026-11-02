"Московский патруль": столичные судебные приставы провели рейд по должникам алиментов

Столичные судебные приставы провели рейд по должникам, которые не перечисляют алименты своим детям или не оплачивают штрафы.

Практика показывает: сколько бы ни скрывались должники, имущество все равно находят и арестовывают. Например, как в случае с темно-зеленым Bentley, владелец которого задолжал 7 миллионов рублей. Отдавать деньги добровольно он не хотел, в итоге лишился автомобиля премиум-класса стоимостью около 20 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".