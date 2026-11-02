Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Москве вынесли приговор фигуранту дела об убийстве семьи Казаряна

"Московский патруль": в Москве вынесли приговор фигуранту дела об убийстве семьи Казаряна

Стилиста блогера Лерчек приговорили к условному сроку за мошенничество

"Московский патруль": Верховный суд встал на сторону автомобилистов с магнитными рамками

Адвокат Седоковой раскрыла подробности дела о наследстве Яниса Тиммы

Суды стали чаще назначать психологические экспертизы в спорах о детях при разводе

"Московский патруль": суд изберет меру пресечения обвиняемому в убийстве жены в Москве

"Московский патруль": в суде прошло заседание в отношении экс-порноактрисы Ольги Мур

Фигуранты дела о квартире Долиной обжаловали взыскание с них 114 млн рублей

Суд в Москве рассмотрит иск Самойловой об ограничении родительских прав Джигана

ВС РФ отменил штраф москвичу, убравшему чужие велосипеды из подъезда

В Москве вынесли приговор фигуранту громкого дела об убийстве супруги и дочери бизнесмена Хорена Казаряна. Долгое время именно предприниматель был подозреваемым. Убийцу разыскивали больше 10 лет.

Теперь гражданин Молдавии Алексей Мельничук, который совершил преступление, получил пожизненный срок. В 2015 году он зарезал жену и маленькую дочь Казаряна. На приговор в Мосгорсуде собрались десятки журналистов.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиягородвидеоЕкатерина Лихоманова

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика