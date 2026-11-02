02 ноября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Москве вынесли приговор фигуранту дела об убийстве семьи Казаряна
В Москве вынесли приговор фигуранту громкого дела об убийстве супруги и дочери бизнесмена Хорена Казаряна. Долгое время именно предприниматель был подозреваемым. Убийцу разыскивали больше 10 лет.
Теперь гражданин Молдавии Алексей Мельничук, который совершил преступление, получил пожизненный срок. В 2015 году он зарезал жену и маленькую дочь Казаряна. На приговор в Мосгорсуде собрались десятки журналистов.
Подробнее – в программе "Московский патруль".