"Московский патруль": в Москве вынесли приговор фигуранту дела об убийстве семьи Казаряна

В Москве вынесли приговор фигуранту громкого дела об убийстве супруги и дочери бизнесмена Хорена Казаряна. Долгое время именно предприниматель был подозреваемым. Убийцу разыскивали больше 10 лет.

Теперь гражданин Молдавии Алексей Мельничук, который совершил преступление, получил пожизненный срок. В 2015 году он зарезал жену и маленькую дочь Казаряна. На приговор в Мосгорсуде собрались десятки журналистов.

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