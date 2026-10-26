"Московский патруль": полиция задержала москвича, устроившего потасовку у бизнес-центра

Полицейские задержали юного жителя Москвы, который устроил потасовку на Новослободской улице. Конфликт зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.

Компания молодых людей отдыхала возле одного из бизнес-центров. Чуть позже там же начался конфликт между двумя молодыми людьми. Один из них нанес своему оппоненту удары руками и ногой в область головы и шеи, после чего скрылся.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

