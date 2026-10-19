"Московский патруль": 13 человек задержаны за мошенничество в отношении участников СВО

Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД России совместно с ФСБ и военными следователями провели масштабную спецоперацию в Московском регионе и других областях. Силовики штурмом взяли дома подозреваемых, которые обманом оформляли доверенности от имени военнослужащих и похищали их деньги.

Задержаны 13 человек. Злоумышленники действовали от имени участников СВО: проводили сделки, заключали браки и выводили средства со счетов. Подробнее – в программе "Московский патруль".