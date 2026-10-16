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16 октября, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": в столичном СК подвели итоги работы за девять месяцев 2026 года

"Московский патруль": в столичном СК подвели итоги работы за девять месяцев 2026 года

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В производстве столичных следователей находится более 9,5 тысячи уголовных дел. Руководитель столичного главка СК РФ Дмитрий Беляев провел оперативное совещание, на котором озвучили результаты работы за девять месяцев 2026 года.

По данным ведомства, окончено почти 4 тысячи дел, расследовано около 5 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. Особое внимание уделялось преступлениям прошлых лет: за последние месяцы раскрыто более двухсот таких дел. Сумма возмещенного ущерба превысила 46 миллиардов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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