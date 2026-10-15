"Московский патруль": мошенники вовлекают подростков в киберпреступность

Одному подростку предложил оформить банковскую карту товарищ, а другой продал свой счет по собственной инициативе. Так несовершеннолетние становятся дропперами – людьми, через чьи счета мошенники выводят украденные деньги.

17-летний москвич согласился рассказать свою историю только анонимно. Юноша подробно описал, как попал в Сети на мошенников и фактически стал их соучастником.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

