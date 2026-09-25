"Московский патруль": участкового Кирилла Крайнова признали лучшим в Москве

Столичный участковый Кирилл Крайнов из Тверского района обслуживает 18 многоквартирных домов, а также Театр Сатиры и Музей современной истории. Его признали лучшим участковым столицы – за него проголосовали 12 тысяч москвичей. Он победил в региональном этапе Всероссийского конкурса и в конце октября представит Москву на федеральном уровне.

За год ему поступило более 730 заявлений, он выявил 140 административных нарушений и раскрыл 9 преступлений, в основном кражи и пьяные драки, а также задерживал наркозакладчиков.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

