Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": главу MIXIT Олега Пая обвинили в покушении на мошенничество

"Московский патруль": главу MIXIT Олега Пая обвинили в покушении на мошенничество

В Москве задержан генеральный директор косметического бренда MIXIT Олег Пай

"Московский патруль": блогер Шабутдинов попросил смягчить ему срок

Московский суд признал переписку в Telegram доказательством договора займа

Верховный суд рассмотрел жалобу владельца машины без русификации

Верховный суд утвердил концепцию внедрения ИИ в судопроизводство

"Московский патруль": блогера Брагину приговорили к 3 годам условно за прогулку голой

"Московский патруль": суд осудил на 3 года медсестру за смерть пациентки в клинике

"Московский патруль": в столице начался суд на бандой Диспетчера

"Московский патруль": суд вынес приговор экс-военному за подрыв авто

Тверской районный суд Москвы отправил генерального директора косметической компании MIXIT Олега Пая под домашний арест до 18 октября 2026 года. Его обвиняют в покушении на мошенничество в составе группы лиц в особо крупном размере.

По данным СМИ, уголовное дело связано с конфликтом акционеров и подделкой документов. Компания уже не первый раз привлекает внимание силовиков: в 2024 году в офисе проходили обыски, а ранее она судилась с бывшей сотрудницей Галиной Рязановой, которая называла себя одной из основательниц бренда.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика