"Московский патруль": главу MIXIT Олега Пая обвинили в покушении на мошенничество

Тверской районный суд Москвы отправил генерального директора косметической компании MIXIT Олега Пая под домашний арест до 18 октября 2026 года. Его обвиняют в покушении на мошенничество в составе группы лиц в особо крупном размере.

По данным СМИ, уголовное дело связано с конфликтом акционеров и подделкой документов. Компания уже не первый раз привлекает внимание силовиков: в 2024 году в офисе проходили обыски, а ранее она судилась с бывшей сотрудницей Галиной Рязановой, которая называла себя одной из основательниц бренда.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

