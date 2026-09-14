"Московский патруль": силовики задержали 111 нелегальных оружейников в регионах РФ

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии в результате масштабной операции задержали 111 человек, которые торговали оружием на черном рынке. Силовики работали в Москве и еще более чем в 40 регионах страны.

Всего была пресечена деятельность 37 подпольных мастерских. В них велись изготовление и модернизация оружия, переделка охолощенных и сигнальных образцов в боевые, а также производство боеприпасов с целью дальнейшего сбыта.

Подробнее – в программе "Московский патруль".