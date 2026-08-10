"Московский патруль": полиция пресекла деятельность салона интим-услуг в Москве

Правоохранители провели ночной рейд в одном из салонов Москвы, где оказывались интим-услуги за деньги.

В разгар работы заведения сотрудники полиции застали одну из девушек прямо в кровати. За занятие проституцией оштрафовали двух сотрудниц. Администратор и охранник могут получить реальный тюремный срок, так как их обвиняют в организации нелегального бизнеса. Подробнее – в программе "Московский патруль".

