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Новости

10 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция пресекла деятельность салона интим-услуг в Москве

"Московский патруль": полиция пресекла деятельность салона интим-услуг в Москве

"Московский патруль": мужчин задержали за ограбление пяти магазинов в Подмосковье

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13 человек погибли и 48 пострадали при атаке украинских БПЛА на Нижнекамск

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В Строгине начали выяснять причины возгорания на территории стройки

Правоохранители провели ночной рейд в одном из салонов Москвы, где оказывались интим-услуги за деньги.

В разгар работы заведения сотрудники полиции застали одну из девушек прямо в кровати. За занятие проституцией оштрафовали двух сотрудниц. Администратор и охранник могут получить реальный тюремный срок, так как их обвиняют в организации нелегального бизнеса. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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