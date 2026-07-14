"Московский патруль": магазин поддельных документов обнаружили в Москве

Полицейские и сотрудники ФСБ накрыли в Москве магазин поддельных документов. Оперативники обнаружили большое количество уже готовых водительских удостоверений, дипломов, паспортов и военных билетов.

Продавцы задержаны. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что документы продавали на территории России, а также через сеть курьеров доставляли в государства ближнего зарубежья и Евросоюза.

Подробнее – в программе "Московский патруль".