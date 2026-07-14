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14 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": магазин поддельных документов обнаружили в Москве

"Московский патруль": магазин поддельных документов обнаружили в Москве

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Полицейские и сотрудники ФСБ накрыли в Москве магазин поддельных документов. Оперативники обнаружили большое количество уже готовых водительских удостоверений, дипломов, паспортов и военных билетов.

Продавцы задержаны. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что документы продавали на территории России, а также через сеть курьеров доставляли в государства ближнего зарубежья и Евросоюза.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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