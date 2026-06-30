"Московский патруль": два человека скончались от наркотиков на дне рождения в Подмосковье

В Подмосковье именинник, отмечая день рождения, заказал наркотики для гостей: два его друга детства скончались, еще шесть человек оказались в больнице в тяжелом состоянии. В суде молодой человек заявил, что не считает себя виновным, а напротив – потерпевшим, поскольку проблема, по его мнению, была в некачественном товаре, а не в самом употреблении.

Следствие установило, что вместо заказанного вещества им привезли другой, гораздо более тяжелый наркотик, что, вероятно, и привело к передозировке. Теперь под арестом находятся именинник, курьер и двое наркоторговцев.

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