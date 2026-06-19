"Московский патруль": аферист в Москве поссорился с сообщниками во время преступления

Столичные полицейские задержали вероятного афериста, который поругался с сообщниками прямо во время преступления. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина с рюкзаком, набитым деньгами, метнул его одному подельнику и отдал себя на растерзание другому.

Минутой позже они помирились, но ненадолго. Позже задержанный пытался обвинить товарищей. Подробнее – в программе "Московский патруль".