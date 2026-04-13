"Московский патруль": дело возбуждено после смерти пациентки в бьюти-коворкинге в Москве

В Москве возбудили уголовное дело после смерти 39-летней пациентки бьюти-коворкинга. Женщина пришла на подтяжку кожи рук, но скончалась после укола обезболивающего – у нее начался анафилактический шок.

Операцию проводила врач с 13-летним стажем, у которой не было лицензии на пластические операции. Бьюти-коворкинг расположен в подвале дома, кабинеты сдаются в аренду от 300 рублей в час, лицензию медиков не проверяют.

