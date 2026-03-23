"Московский патруль": отчим и мать из Подмосковья осуждены за истязание детей

В Подмосковье вынесли приговор паре, которая систематически истязала своих детей – 11-летнего сына и двух дочерей. Отчим-инвалид избивал мальчика битой, снимал издевательства на видео и случайно опубликовал кадры в соцсетях. Родная мать при этом не только не защищала детей, но и принимала участие в жестоком обращении.



Суд приговорил отчима к 14 годам колонии, мать – к 7 годам, а также взыскал с них более 3 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

