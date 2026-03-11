"Московский патруль": сотрудники Росгвардии отработали навыки экстремального вождения

Сотрудники Росгвардии отработали навыки экстремального вождения. Программа тренировок включает в себя внезапное торможение, высокое маневрирование, выполнение полицейского разворота и управление автомобилем в условиях заноса.

Такие навыки необходимы для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и для погони за нарушителями. Во время занятий сотрудники не только совершенствуют технические навыки, но и повышают стрессоустойчивость. Подробнее – в программе "Московский патруль".

