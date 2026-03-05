График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": гражданин Вьетнама задержан по подозрению в убийстве у метро "Сокол"

"Московский патруль": гражданин Вьетнама задержан по подозрению в убийстве у метро "Сокол"

"Московский патруль": суд арестовал главу подмосковных Серебряных Прудов

В центре Москвы рядом со станцией метро "Павелецкая" произошел пожар

Дело завели на владельца собаки, которая напала на бобра в Москве

Фура вылетела с дороги на 74-м километре Новорязанского шоссе

Беспилотник упал в аэропорту азербайджанского Нахичеваня

Новости регионов: кровля обрушилась на предприятии в Тульской области

Новости мира: Иран массированно атаковал Израиль

Сотрудники московского метро спасли жизнь школьнику, решившему прокатиться между вагонами

Мужчина 2 года прятал дочь от бывшей жены в Одинцове

Конфликт между гражданами Вьетнама произошел вечером 4 марта у станции метро "Сокол". В результате потасовки один человек погиб, еще один был госпитализирован.

По данным следствия, во время ссоры один из участников нанес ножевые ранения двум оппонентам. Один потерпевший получил тяжелые ранения. Второй мужчина скончался на месте.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным, все трое участников конфликта являются родственниками. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоАлександр Астахов

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика