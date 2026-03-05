"Московский патруль": гражданин Вьетнама задержан по подозрению в убийстве у метро "Сокол"

Конфликт между гражданами Вьетнама произошел вечером 4 марта у станции метро "Сокол". В результате потасовки один человек погиб, еще один был госпитализирован.

По данным следствия, во время ссоры один из участников нанес ножевые ранения двум оппонентам. Один потерпевший получил тяжелые ранения. Второй мужчина скончался на месте.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным, все трое участников конфликта являются родственниками. Подробнее – в программе "Московский патруль".