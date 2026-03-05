График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

05 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд арестовал главу подмосковных Серебряных Прудов

Главу подмосковного округа Серебряные Пруды Олега Павлихина и его заместителей арестовали по обвинению в получении взяток. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения чиновникам, которые, по данным следствия, на протяжении нескольких лет получали деньги от предпринимателей.

Общая сумма взяток превысила 6 миллионов рублей. Взамен чиновники обеспечивали коммерсантам победу в тендерах на уборку снега и благоустройство, а также принимали работы без замечаний.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов

