"Московский патруль": в преддверии 8 Марта таможенники усилили контроль за ввозом цветов

В преддверии 8 Марта Шереметьевская таможня усилила контроль за ввозом цветов. Ежедневно через пункт пропуска проходит до 400 тонн срезанных цветов из Нидерландов, Эквадора, Кении и стран Азии.

Каждая партия подлежит обязательному досмотру. Груз проверяют с помощью рентген-установок, выборочно осматривают внешний вид растений и сверяют сопроводительные документы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".