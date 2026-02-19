"Московский патруль": полиция Подмосковья изъяла более 4 тонн наркотиков за год

Полицейские в Подмосковье изъяли более 4 тонн наркотиков в 2025 году. Кроме того, было раскрыто почти 500 экономических правонарушений, объявил начальник Главного управления Министерства внутренних дел по Московской области генерал-лейтенант Виктор Пауков на 130-м заседании Мособлдумы.

Он отметил, что на 5% сократилось количество ДТП, а для обеспечения безопасности городской среды было установлено более 170 тысяч камер видеонаблюдения и созданы народные дружины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

