"Московский патруль": дело о массовом отравлении в подмосковном Егорьевске направили в суд
Уголовное дело о массовом отравлении в подмосковном Егорьевске направили в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о кафе быстрого питания "Вкус Востока".
В мае прошлого года порядка 20 человек заразились кишечной инфекцией. Обвинение предъявили 34-летнему местному жителю, который фактически руководил этой сетью общепита и, по версии следствия, не обеспечил соблюдение санитарных норм и правил.
