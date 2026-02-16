Форма поиска по сайту

16 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": дело о массовом отравлении в подмосковном Егорьевске направили в суд

В Москве осудили тренера, забиравшего часть призовых у спортсменов с нарушениями слуха

"Московский патруль": рэпера Гуфа вызвали на допрос в суд подмосковного Наро-Фоминска

"Московский патруль": суд назначил 6 лет колонии тренеру, вымогавшему деньги у спортсменов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 февраля

В РФ суды стали чаще вставать на сторону тех, кто опаздывает на работу из-за непогоды

Истязавшая детей-инвалидов женщина не признала вину в суде в Подмосковье

Заседание по делу издевавшейся над 10 детьми женщины в Подмосковье назначено на 4 марта

Заседание суда по делу издевавшейся над детьми-инвалидами женщины началось в Подмосковье

Житель Петербурга отсудил более 1 млн рублей за 600 неотгуленных дней отпуска

Уголовное дело о массовом отравлении в подмосковном Егорьевске направили в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о кафе быстрого питания "Вкус Востока".

В мае прошлого года порядка 20 человек заразились кишечной инфекцией. Обвинение предъявили 34-летнему местному жителю, который фактически руководил этой сетью общепита и, по версии следствия, не обеспечил соблюдение санитарных норм и правил.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоВлада Егорова

