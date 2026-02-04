Форма поиска по сайту

04 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": столичная полиция разоблачила аферистов в онлайн-играх

Московские полицейские разоблачили аферистов, которые обманывали детей в онлайн-играх.

По данным следствия, в чатах популярных сетевых игр один из злоумышленников общался с несовершеннолетними. Предлагая приобрести внутри игровую валюту, он уговаривал продиктовать поступивший на телефон код.

Так как используемые детьми мобильные номера были зарегистрированы на родителей, злоумышленник получал возможность оформить от их имени рассрочку на маркетплейсе.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

