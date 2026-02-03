"Московский патруль": задержана жительница Балашихи, планировавшая поджечь офис волонтеров

В Подмосковье задержали 18-летнюю девушку, планировавшую поджечь офис волонтерской организации. Предварительно, жительница Балашихи действовала, поддавшись угрозам мошенников.

Под видом сотрудников правоохранительных органов неизвестные сообщили, что на девушку может быть заведено уголовное дело. Чтобы снять с себя подозрения, она должна была изобличить настоящих преступников и поджечь помещение в торговом центре.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

