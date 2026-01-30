"Московский патруль": москвичи пожаловались на нарушителей ПДД у станции "Белорусская"

Серьезная проблема с нарушением правил парковки возникла возле станции метро "Белорусская". Местные жители регулярно сталкиваются с тем, что автомобилисты паркуются прямо на тротуаре. Таким образом водители создают опасность для пешеходов и препятствуют уборке территории.

Местные жители подчеркивают, что проблема требует комплексного решения: одних штрафов недостаточно, необходимо воспитание культуры вождения и уважения к другим участникам движения. Подробнее – в программе "Московский патруль".

