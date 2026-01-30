Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 21:35

Транспорт

"Московский патруль": москвичи пожаловались на нарушителей ПДД у станции "Белорусская"

"Московский патруль": москвичи пожаловались на нарушителей ПДД у станции "Белорусская"

"Московский патруль": в Москве задержан мужчина, до смерти избивший человека в метро

"Московский патруль": число погибших в ДТП в Москве снизилось в 2025 году

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах вечером 30 января

"Новости дня": будущая станция метро "Новорижская" свяжет "Москва-Сити" с районами за МКАД

В ГД предложили запретить продажу алкоголя в аэропортах

Новости Москвы: беспилотный поезд метро "Москва 2024" начал обкатку на БКЛ

"Новости дня": умные камеры на автодорогах Москвы начали фиксировать нарушителей на СИМ

В "Яндекс Go" рассказали, как менялся спрос на такси во время снегопада в Москве

Строительные работы организованы на Троицкой линии метро от "Сосенок" до "Ватутинок"

Серьезная проблема с нарушением правил парковки возникла возле станции метро "Белорусская". Местные жители регулярно сталкиваются с тем, что автомобилисты паркуются прямо на тротуаре. Таким образом водители создают опасность для пешеходов и препятствуют уборке территории.

Местные жители подчеркивают, что проблема требует комплексного решения: одних штрафов недостаточно, необходимо воспитание культуры вождения и уважения к другим участникам движения. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
транспортгородвидеоЕкатерина Лихоманова

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика