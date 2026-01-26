"Московский патруль": в Москве росгвардейцы провели тренировку по высотной подготовке

Сотрудники СОБР Главного управления Росгвардии по Москве провели плановое занятие с альпинистским снаряжением.

Спецназовцы тренировали скоростной спуск и подъем по отвесной стене. Каждый из сотрудников выполнил ряд упражнений, укладываясь в оптимальное время для преодоления высоты пятиэтажного здания.

Скоростной спуск позволяет офицерам СОБР опускаться со скоростью более 3-х метров в секунду, что особенно важно в условиях выполнения задач по силовому сопровождению оперативных мероприятий. Подробнее – в программе "Московский патруль".

