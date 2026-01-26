Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": в Москве росгвардейцы провели тренировку по высотной подготовке

"Московский патруль": в Москве росгвардейцы провели тренировку по высотной подготовке

"Московский патруль": в 2025 году дружинники выявили почти 5 тыс правонарушений в Москве

Новая волна звонков от мошенников под видом служб доставки началась в Москве

В России обновление приложений с госуслугами может привести к потере денег

Мошенники стали имитировать заботу о москвичах в фальшивых письмах

На российских маркетплейсах появились флешки с записанными играми

Мошенники начали распространять вредоносные приложения под видом полезных сервисов

"Московский патруль": взрывотехники Росгвардии отработали обезвреживание СВУ на учениях

"Московский патруль": московская полиция отмечает свой профессиональный праздник

"Специальный репортаж": докатились

Сотрудники СОБР Главного управления Росгвардии по Москве провели плановое занятие с альпинистским снаряжением.

Спецназовцы тренировали скоростной спуск и подъем по отвесной стене. Каждый из сотрудников выполнил ряд упражнений, укладываясь в оптимальное время для преодоления высоты пятиэтажного здания.

Скоростной спуск позволяет офицерам СОБР опускаться со скоростью более 3-х метров в секунду, что особенно важно в условиях выполнения задач по силовому сопровождению оперативных мероприятий. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьгородвидеоАлександр Астахов

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика