"Московский патруль": фигурант дела Merlion Лялин упал в обморок при оглашении приговора

235-й гарнизонный военный суд приговорил шесть бывших следователей СК и сотрудников ФСБ к срокам от 14 до 19 лет по делу о создании преступной группы, фальсификации доказательств и покушении на получение взятки от бывших топ-менеджеров крупной IT-компании Merlion.

Среди подсудимых – бывший адвокат Вадим Лялин. Он упал в обморок во время оглашения приговора судом. На заседание пришел и футболист Павел Мамаев. Подробнее – в программе "Московский патруль".

