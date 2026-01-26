Форма поиска по сайту

26 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": фигурант дела Merlion Лялин упал в обморок при оглашении приговора

"Московский патруль": фигурант дела Merlion Лялин упал в обморок при оглашении приговора

Следователи попросили арестовать собственника рухнувшего ТЦ в Новосибирске

Химкинский суд продлил арест обвиняемому в избиении ребенка в аэропорту Шереметьево

"Московский патруль": процесс по делу о заказных убийствах начался в Одинцовском суде

Химкинский суд начал слушать дело мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Экспертиза подтвердила, что мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, был нездоров

Следователи будут настаивать на лечении мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Суд решит вопрос о принудительном лечении мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

"Московский патруль": создательницу модельного агентства осудили в Москве за мошенничество

"Московский патруль": суд назначил сроки обвиняемым в убийстве Кириллова и Поликарпова

235-й гарнизонный военный суд приговорил шесть бывших следователей СК и сотрудников ФСБ к срокам от 14 до 19 лет по делу о создании преступной группы, фальсификации доказательств и покушении на получение взятки от бывших топ-менеджеров крупной IT-компании Merlion.

Среди подсудимых – бывший адвокат Вадим Лялин. Он упал в обморок во время оглашения приговора судом. На заседание пришел и футболист Павел Мамаев. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов

