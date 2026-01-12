12 января, 21:35Транспорт
"Московский патруль": москвич установил преграды для парковки авто во дворе ЖК
Москвич, владеющий иномаркой, установил преграды для парковки других транспортных средств во дворе одного ЖК, чтобы обезопасить свое "личное" место.
Мужчина поставил предупреждающую табличку, в которой попросил не парковать машины на данном месте, ссылаясь на трудности, связанные с расчисткой территории. Однако на этом он не остановился. Очевидцы также заметили установленные им самодельные препятствия, представляющие собой куски пластика с вкрученными острыми саморезами.
Жители данного комплекса намерены обратиться в правоохранительные органы с целью разъяснения владельцу автомобиля его обязанностей и прав в соответствии с действующим законодательством.
Подробнее – в программе "Московский патруль".