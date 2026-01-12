Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 21:35

Транспорт

"Московский патруль": москвич установил преграды для парковки авто во дворе ЖК

"Московский патруль": москвич установил преграды для парковки авто во дворе ЖК

"Московский патруль": Госавтоинспекция провела рейд на столичных автодорогах

"Московский патруль": автомобили Kia стали самыми угоняемыми в 2025 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 января

Более 100 рейсов были задержаны в Москве из-за снегопада утром 12 января

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

Автоюрист рассказал, что грозит за непропуск скорой помощи

В СФ предложили расширить зону контроля камер на дорогах с выделенными полосами

Пробки на дорогах Москвы достигли 3 баллов 12 января

Новый хаб в Москве позволит заряжать электромобили любой марки и мощности

Москвич, владеющий иномаркой, установил преграды для парковки других транспортных средств во дворе одного ЖК, чтобы обезопасить свое "личное" место.

Мужчина поставил предупреждающую табличку, в которой попросил не парковать машины на данном месте, ссылаясь на трудности, связанные с расчисткой территории. Однако на этом он не остановился. Очевидцы также заметили установленные им самодельные препятствия, представляющие собой куски пластика с вкрученными острыми саморезами.

Жители данного комплекса намерены обратиться в правоохранительные органы с целью разъяснения владельцу автомобиля его обязанностей и прав в соответствии с действующим законодательством.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
транспортавтогородвидеоАлександр Астахов

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика