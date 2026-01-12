"Московский патруль": автомобили Kia стали самыми угоняемыми в 2025 году

Страховщики назвали самые угоняемые марки авто в 2025 году. Согласно отчету, автомобили Kia стали самой частой добычей преступников – на их долю пришлось 21% всех краж.

На втором месте оказалась Lada с 14%. В список также вошли Lexus, Chery, Li Auto, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota.

Преступники чаще всего выбирают дворы жилых домов и парковки торговых центров. Эксперты также отметили, что наибольшая активность угонщиков наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. Это связано с большим количеством автомобилей в этих мегаполисах по сравнению с другими российскими городами.

