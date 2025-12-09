"Московский патруль": более 600 упаковок медпрепаратов изъяли у "черных фармацевтов"

Правоохранители изъяли более 600 упаковок фальсифицированных медпрепаратов у так называемых "черных фармацевтов". Лекарства и БАДы они сбывали через маркетплейсы, а также передавали их клиентам в метро.

Преступная схема действовала три года и нанесла ущерб примерно в 200 миллионов рублей. Товар коммерсанты хранили в пакетах прямо на кухнях – во время обысков силовики обнаружили сотни лекарств.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

