Три автомобиля столкнулись на Третьем транспортном кольце в Москве

В Москве на Третьем транспортном кольце произошло столкновение трех легковых автомобилей "Тойота", "Хендэ" и "Лексус". Авария случилась на внутренней стороне ТТК недалеко от пересечения со Звенигородским шоссе.

По предварительной версии, водитель "Лексуса" внезапно затормозил, а следующие за ним автомобили не успели среагировать, что привело к столкновению в крайней левой полосе.

