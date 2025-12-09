09 декабря, 09:15Происшествия
Три автомобиля столкнулись на Третьем транспортном кольце в Москве
В Москве на Третьем транспортном кольце произошло столкновение трех легковых автомобилей "Тойота", "Хендэ" и "Лексус". Авария случилась на внутренней стороне ТТК недалеко от пересечения со Звенигородским шоссе.
По предварительной версии, водитель "Лексуса" внезапно затормозил, а следующие за ним автомобили не успели среагировать, что привело к столкновению в крайней левой полосе.
