"Московский патруль": инспекторы ГАИ провели рейд "Пешеходный переход"

Инспекторы ГАИ провели в столице рейд "Пешеходный переход", чтобы напомнить пешеходам правила дорожного движения. О безопасности на дороге они напомнили и автомобилистам.

Отмечается, что в ежедневной спешке, особенно перед праздниками, пешеходы часто забывают о правилах дорожного движения. Даже присутствие на улице автоинспекторов иногда не делает их законопослушнее.

