09 декабря, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": инспекторы ГАИ провели рейд "Пешеходный переход"

Рейд "Пешеходный переход" проведут в Москве 9 декабря

Слово love стало самым частым в паролях за 2025 год

Мошенники стали маскироваться под работодателей для кражи денег и личных данных москвичей

Полиция предупредила об активизации мошенников перед продажей новогодних туров

Эксперты предупредили россиян об опасности мошеннических новогодних открыток

В Москве активизировались мошенники, рассылающие сообщения с фотографиями знакомых

"Московский патруль": мошенники начали обманывать россиян с помощью гороскопов

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе охранных агентств

"Новости дня": мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии

Инспекторы ГАИ провели в столице рейд "Пешеходный переход", чтобы напомнить пешеходам правила дорожного движения. О безопасности на дороге они напомнили и автомобилистам.

Отмечается, что в ежедневной спешке, особенно перед праздниками, пешеходы часто забывают о правилах дорожного движения. Даже присутствие на улице автоинспекторов иногда не делает их законопослушнее.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
безопасность

