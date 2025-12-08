08 декабря, 21:45Общество
"Московский патруль": подделки изделий из кожи регулярно попадают в Россию из-за рубежа
Подделки изделий из кожи регулярно попадают на российский рынок из-за рубежа. Как правило, документов никаких нет, а продавцы порой сами не в курсе, из чего состоит "кожаный" товар.
Чтобы очистить рынок от "серой" кожгалантереи общественники предложили маркировать такую продукцию. А пока бороться с недобросовестными торговцами помогают регулярные рейды.
Подробнее – в программе "Московский патруль".