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Новости

24 июля, 07:30

Безопасность

Мошенники начали подделывать препарат "Оземпик"

Мошенники начали подделывать препарат "Оземпик"

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Мошенники подхватили ажиотаж вокруг скандально известного препарата для диабетиков "Оземпик". Пользователи мессенджеров стали сообщать о фейковых страницах, где предлагают купить лекарство под видом крупных аптечных сетей.

Для покупки аферисты предлагают перейти в отдельный чат. Если жертва отказывается от предоплаты, злоумышленники начинают давить на жадность и говорят, что скоро препарат якобы сильно подорожает. В итоге покупатели получают подделку или их блокируют сразу после оплаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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