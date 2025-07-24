Мошенники начали подделывать препарат "Оземпик"

Мошенники подхватили ажиотаж вокруг скандально известного препарата для диабетиков "Оземпик". Пользователи мессенджеров стали сообщать о фейковых страницах, где предлагают купить лекарство под видом крупных аптечных сетей.

Для покупки аферисты предлагают перейти в отдельный чат. Если жертва отказывается от предоплаты, злоумышленники начинают давить на жадность и говорят, что скоро препарат якобы сильно подорожает. В итоге покупатели получают подделку или их блокируют сразу после оплаты.

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