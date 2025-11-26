"Московский патруль": телефонные мошенники обманули 19-летнего москвича

В столице телефонные мошенники обманули 19-летнего молодого человека более чем на 50 миллионов рублей. По предварительным данным, москвичу позвонил неизвестный и попросил назвать код из СМС якобы для изготовления новых ключей.

После аферисты сообщили о взломе аккаунта и потенциальном хищении родительских сбережений. Молодой человек под влиянием мошенников сдал в ломбард дорогие украшения из сейфа. Однако сотрудники точки заподозрили неладное и обратились в полицию. Подробнее – в программе "Московский патруль".

