25 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье рассмотрят дело экс-судьи Тришкина

Сергей Безруков потребовал запретить распространение его изображения в интернете

Сергей Безруков подал судебный иск из-за продажи масок с его изображением

Суд признал законным лишение родительских прав россиянки, оставившей ребенка в Турции

Суд в Москве продлил домашний арест блогерам Чекалиным

"Московский патруль": блогер Лерчек посетила заседание суда с отцом будущего ребенка

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 ноября

Блогер Артем Чекалин отказался от комментариев во время заседания суда

Блогер Чекалин положительно отнесся к четвертой беременности своей экс-супруги

Заседание по делу Чекалиных завершилось в Гагаринском суде

Появились новые детали в деле бывшего судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, который устроил стрельбу по таксисту. Процесс начался в Видновском суде Подмосковья.

Речь идет об истории, которая произошла в августе прошлого года. По данным следствия, Тришкин ранил из незарегистрированного пистолета водителя такси, с которым у него случился конфликт.

Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение Следственному комитету России возбудить уголовное дело. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоВлада Егорова

закрыть

