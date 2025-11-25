"Московский патруль": в Подмосковье рассмотрят дело экс-судьи Тришкина

Появились новые детали в деле бывшего судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, который устроил стрельбу по таксисту. Процесс начался в Видновском суде Подмосковья.

Речь идет об истории, которая произошла в августе прошлого года. По данным следствия, Тришкин ранил из незарегистрированного пистолета водителя такси, с которым у него случился конфликт.

Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение Следственному комитету России возбудить уголовное дело. Подробнее – в программе "Московский патруль".

