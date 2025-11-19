Форма поиска по сайту

19 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция обнаружила магазин, в котором продавали контрафактную водку

В Химках общественники и полицейские обнаружили магазин, в котором продавали контрафактную водку. Выяснилось, что на торговую точку неоднократно жаловались местные жители.

В результате общественники написали заявление, в том числе попросили передать информацию о нарушениях в Роспотребнадзор. Сейчас по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

