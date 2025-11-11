"Московский патруль": полиция закрыла подпольный интим-салон в московском торговом центре

Столичные полицейские накрыли подпольный салон интим-услуг, работавший в подвале торгового центра. Заведение было оборудовано в стиле недорогого хостела и пользовалось популярностью у клиентов.

Организаторы соблюдали строгую конспирацию – новые клиенты проходили проверку через видеодомофон. Заведение функционировало несколько лет, несмотря на расположение в публичном месте.

Подробнее – в программе "Московский патруль".