11 ноября, 21:45Безопасность
"Московский патруль": полиция закрыла подпольный интим-салон в московском торговом центре
Столичные полицейские накрыли подпольный салон интим-услуг, работавший в подвале торгового центра. Заведение было оборудовано в стиле недорогого хостела и пользовалось популярностью у клиентов.
Организаторы соблюдали строгую конспирацию – новые клиенты проходили проверку через видеодомофон. Заведение функционировало несколько лет, несмотря на расположение в публичном месте.
