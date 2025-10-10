"Московский патруль": в московском суде прошло заседание по иску к экс-судье ВС РФ

В Останкинском суде Москвы прошло заседание по иску к бывшему члену Верховного суда Виктору Момотову. Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-судьи, а именно – около 100 объектов недвижимости, общая стоимость которых составляет примерно 9 миллиардов рублей.

Сам Момотов на заседание не пришел, так как был госпитализирован. Однако в этот раз к слушанию по видеосвязи подключились из краснодарского СИЗО предприниматели Андрей и Иван Марченко, которые заявлены соответчиками по иску. Подробнее – в программе "Московский патруль".

