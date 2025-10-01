01 октября, 07:00Шоу-бизнес
Актер Игорь Петренко задолжал бывшей жене и государству более 1,3 млн рублей
Актер Игорь Петренко задолжал бывшей жене и государству более 1,3 миллиона рублей. В отношении артиста открыли четыре исполнительных производства.
Основная сумма долга – невыплаченные алименты. Остальное приходится на штрафы за неоплату парковки и исполнительских сборов по ним.
