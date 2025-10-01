Форма поиска по сайту

01 октября, 07:00

Шоу-бизнес

Актер Игорь Петренко задолжал бывшей жене и государству более 1,3 млн рублей

Актер Игорь Петренко задолжал бывшей жене и государству более 1,3 миллиона рублей. В отношении артиста открыли четыре исполнительных производства.

Основная сумма долга – невыплаченные алименты. Остальное приходится на штрафы за неоплату парковки и исполнительских сборов по ним.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

