Актер Игорь Петренко задолжал бывшей жене и государству более 1,3 млн рублей

Актер Игорь Петренко задолжал бывшей жене и государству более 1,3 миллиона рублей. В отношении артиста открыли четыре исполнительных производства.

Основная сумма долга – невыплаченные алименты. Остальное приходится на штрафы за неоплату парковки и исполнительских сборов по ним.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.