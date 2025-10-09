"Московский патруль": прокуратура нашла нарушения в работе частного зоопарка в Москве

Прокуратура Москвы выявила нарушения при проверке одного из частных зоопарков, который находится на улице Ярцевская. В частности, не были соблюдены требования лицензионного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также нормы ответственного обращения с животными.

Сотрудники ведомства обнаружили, что животные живут в закрытых помещениях. Сами питомцы выглядели уставшими. При этом некоторые из них были травмированными. Подробнее – в программе "Московский патруль".

