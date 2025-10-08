"Московский патруль": суд арестовал обвиняемого в убийстве знакомого у станции МЦД-2

Тушинский суд Москвы избирал меру пресечения 22-летнему мужчине, который обвиняется в убийстве знакомого у МЦД-2 Волоколамская. На допросе он заявил, что совершил преступление из-за долга.

По предварительным данным, мужчина дал знакомому в долг 35 тысяч рублей. Однако тот не возвращал их. В результате злоумышленник нанес ножевое ранение потерпевшему. Подробнее – в программе "Московский патруль".

