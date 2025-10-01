Форма поиска по сайту

01 октября, 21:45

"Московский патруль": избившему подростка-питбайкера жителю Подмосковья вынесен приговор

Ногинский городской суд вынес приговор в отношении жителя Подмосковья, который избил подростка-питбайкера, и признал его виновным в совершении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы.

56-летний подсудимый совершил нападение из-за шума. Мужчина ударил одного из несовершеннолетних деревянным черенком от лопаты. В результате подросток попал в больницу с закрытым переломом руки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоВлада Егорова

