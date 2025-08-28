28 августа, 21:45Общество
"Московский патруль": активисты "Народного фронта" провели рейд на Рижском рынке
В преддверии 1 сентября активисты "Народного фронта" устроили рейд на Рижском рынке. Перед праздником там увеличился спрос на цветы. Это привело к росту цен, которые, по некоторым данным, повысились на 16%.
Перед Днем знаний активизировались и нелегальные торговцы цветами рядом со станциями метро. Сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" и префектуры Центрального округа Москвы провели рейд рядом с "Электрозаводской". Нарушения были обнаружены сразу же.
