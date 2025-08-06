Фото: 123RF/pundapanda

Россияне стали раньше заготавливать соленья на зиму. Это свидетельствует из возросшего по всей стране спроса на банки, крышки и закаточные машинки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сведения одного из операторов фискальных данных.

Летом 2025 года банки стали покупать на 9% чаще, чем в 2024 году, крышки – на 13%, закаточные машинки – на 6%, уксус – на 9%. Причем основной объем покупок был зафиксирован экспертами в июне – июле, а не в августе, как в прошлом году.

Эксперты отмечают, что в июне – июле россияне чаще всего покупали стеклянные банки объемом 0,5 литра, 0,75 литра, а также трехлитровые, больше рассчитанные на варенья и компоты. При этом в 2024 году банки объемом в 3 литра не попадали в топ покупок.

В целом россияне тратили на стеклянные банки около 571 рубля, что на 10% выше, чем в прошлом году. Крышки обходились в 367 рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году. Затраты на закаточные машинки также увеличились на 11% и составили 981 рубль.

По мнению экспертов, помимо прочего, приросту объема более ранних заготовок на зиму способствовал обильный урожай ягод этим летом. В большинстве регионов, где выращивают ягодные культуры, урожай собирали гораздо раньше, чем в прошлом году.

Ранее доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок предупредил, что длительность стерилизации банок для солений составляет до 30 минут. Он также отметил, что аспирин, который иногда добавляют в процессе заготовки, разжижает кровь. Его неправильный прием может увеличивать риск внутренних кровотечений.