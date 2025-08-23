Захарова назвала журналиста Вышинского настоящим героем

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала журналиста и исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского настоящим героем.

"Человек, который не был сломлен в застенках киевского режима и, выйдя на свободу, продолжил борьбу с этим злом", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что Вышинский много сделал для мира журналистики, а также выразила соболезнования родным и близким журналиста.

Свои соболезнования в связи с кончиной Вышинского также выразила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, Вышинский был несгибаемым человеком и всю жизнь боролся за право на свободу слова.

"Его имя навсегда останется в нашей памяти. Это человек, который всю жизнь боролся за право на свободу слова, право на честь и достоинство, права на выбор своей позиции в жизни", – подчеркнула Москалькова.

В свою очередь, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отметил, что Вышинский был выдающимся журналистом, правозащитником и очень мужественным человеком.

"Долгие месяцы в украинской тюрьме, куда он попал за честный труд журналиста, не сломали его, он не пошел ни на какие сделки с киевским режимом и дождался возвращения домой в результате обмена в 2019 году", – приводит слова Фадеева телеграм-канал СПЧ.

Он подчеркнул, что в СПЧ Вышинский возглавлял комиссию по международному сотрудничеству.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале также выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста.

Вышинский ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни в субботу, 23 августа. Ему было 58 лет.

Журналист родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. В профессию он пришел в 1996 году. В октябре 2006 года Вышинский начал работать в ВГТРК, а затем стал руководителем агентства РИА Новости-Украина в составе медиагруппы.

В сентябре 2015 года Вышинский получил российское гражданство, сохранив украинское. В мае 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала журналиста. В результате его лишили свободы по обвинению в якобы госизмене.

В заключении Вышинский пробыл 470 дней. 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. Тогда же он стал членом Совета по правам человека при президенте России и продолжил работать в медиагруппе "Россия сегодня".